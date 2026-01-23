Después de 14 años siguiendo el programa, Aracely pisó por primera vez el escenario de Yo Soy llena de emoción y convicción. Aunque confesó ser fan del formato desde sus inicios, explicó que antes no se sentía lista para asumir una imitación de este nivel, ya que durante varios años se dedicó principalmente a la danza. Recién desde 2018, decidió enfocarse profesionalmente en el canto.

Con una preparación de tres años, Aracely llegó decidida a interpretar a una artista que admira profundamente. En el escenario, anunció con seguridad que venía a imitar a Gloria Estefan, sorprendiendo al jurado desde los primeros segundos de su presentación.

El jurado destacó que su timbre vocal es muy cercano al de la artista cubana, algo poco común en el programa. Además, resaltaron su presencia física, su carisma y la energía que proyectó durante la interpretación, aunque señalaron que aún hay detalles técnicos por pulir.

Gracias a estas cualidades y al potencial que mostró en escena, Aracely recibió dos votos a favor, asegurando su pase a la siguiente etapa ¿Logrará Aracely perfeccionar su imitación y consolidarse como la Gloria Estefan que el público espera?