Victoria llegó al casting desde Trujillo con una historia ligada a la música desde muy temprana edad. Contó que canta desde los cinco años y que, aunque siempre ha estado vinculada al canto, decidió trabajar la imitación de Nathy Peluso desde hace aproximadamente seis meses, motivada por la versatilidad y fuerza artística de la cantante argentina.

Durante su presentación, Victoria buscó reflejar el carácter multifacético del personaje, que transita entre distintos géneros y exige una presencia vocal y corporal potente. Sin embargo, en la devolución, el jurado coincidió en que la propuesta aún se sentía en proceso de construcción.

Las observaciones fueron claras. Señalaron que la imitación necesitaba mayor intensidad, más trabajo en el timbre y una entrega escénica más contundente. Destacaron que Nathy Peluso es un personaje poderoso y con una identidad muy marcada, aspectos que todavía no lograban manifestarse con fuerza en la interpretación.

El veredicto fue negativo. Con dos votos en contra, Victoria no logró avanzar a la siguiente etapa del casting. ¿Seguirá trabajando el personaje para volver con una propuesta más sólida? ¿Regresará al escenario con una versión más poderosa de Nathy Peluso?

