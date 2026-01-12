Durante la conversación previa, Roy contó que actualmente se dedica al canto y que cuenta con una agrupación, con el que anima eventos y celebraciones sociales. Al momento de la presentación, el participante anunció con seguridad a su personaje y dijo: “Yo soy Carlos Miguel, del Grupo Guinda”, interpretando uno de los temas más representativos del artista frente al jurado.

Tras la interpretación, el jurado agradeció el momento compartido y la energía del participante, pero fue claro en sus comentarios técnicos. Señalaron que la imitación aún necesitaba mayor trabajo, especialmente en el acento característico y en la construcción del personaje, aspectos clave para este tipo de presentaciones. Finalmente, Roy recibió dos votos negativos, por lo que no continuó en el casting. Aun así, los jurados destacaron su actitud, su respeto por el escenario y lo animaron a seguir preparándose y regresar en otra oportunidad. ¿Volverá Roy con una imitación más trabajada y un personaje más definido? ¿Se animará a regresar al escenario de Yo Soy con una nueva propuesta?

