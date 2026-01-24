Antonio Mendoza, músico proveniente de Villa María del Triunfo, llegó decidido a demostrar su larga conexión con el personaje que imita desde hace años. Con una banda digital propia y una vida dedicada a la música, Antonio confesó que sigue al artista “desde niño” y que lo imita desde el 2017.

En su primera canción, surgió una duda inevitable: el parecido entre el vocalista original y su reemplazo. “Empezó un poco argentino, luego eso se fue ordenando”, señalaron.

Ante la observación, le dierón una segunda oportunidad y ahí todo se aclaró. “Te pareces un montón, incluso físicamente”, le dijeron, destacando que debía “limpiar completamente al otro cantante de tu interpretación” para consolidar el personaje.

Con esa segunda presentación, el jurado no dudó más y le dio el sí, resaltando su trayectoria, oído musical y conexión con la cumbia. ¿Logrará mantener esa claridad en las siguientes rondas? ¿Podrá consolidarse como el Ariel Pucheta que el programa busca?

