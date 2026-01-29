Antonio Fernando llegó a los castings con una propuesta cargada de historia, experiencia y pasión por la música. Dedicado al rubro musical durante los fines de semana, el participante combina su amor por los escenarios con su trabajo en el mundo de la bolsa de valores de lunes a viernes.

Además de liderar un pequeño grupo mariachi y una orquesta, una agrupación que rinde homenaje a grandes exponentes de la música mexicana y de la recordada Nueva Ola.

En el escenario, Antonio se presentó imitando a Donald, apostando por una interpretación nostálgica que conectó rápidamente con el jurado. Apenas inició su presentación, su voz evocó recuerdos de otras épocas, algo que no pasó desapercibido.

Aunque se señaló que aún debía pulir ciertos detalles del timbre, el jurado coincidió en que su propuesta tenía potencial y merecía seguir en competencia. Con dos “sí” a su favor, Antonio aseguró su pase a la siguiente etapa, demostrando que la experiencia, la constancia y el amor por la música siguen siendo claves para conquistar el escenario.

