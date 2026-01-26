Después de 13 años, Antonino regresó al escenario de Yo Soy y recordó que su primera experiencia en el programa fue durante la segunda temporada, una de las más recordadas por el alto nivel de talento, aunque en aquella ocasión no logró superar el casting.

Antonino contó que, tras su salida del programa, atravesó distintos momentos en su vida. Durante varios años trabajó como empleado en supermercados. Sin embargo, desde hace dos años, decidió dedicarse de lleno a su carrera artística, apostando nuevamente por la música y el escenario.

Esta vez, Antoninoanunció con seguridad que imitaría a James Blunt. Desde los primeros versos, el jurado destacó su control vocal, la sensibilidad en la interpretación y la conexión con el estilo del artista británico. Su presentación logró mantener la atención del jurado hasta el final.

Tras escuchar su desempeño, los tres jurados coincidieron en su decisión y le otorgaron un sí unánime, permitiéndole avanzar a la siguiente ronda del programa. ¿Crees que Antonino podrá consolidarse en la competencia tras este esperado retorno?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!