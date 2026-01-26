Luego de una primera presentación que, según él mismo, sintió fallida, Angelo regresó al casting decidido a demostrar cuánto había cambiado. El participante confesó que, tras verse en televisión junto a su madre y sus hermanas, pensó que lo había hecho mal y que incluso se sentía muy nervioso durante esa audición.

Con el paso del tiempo, Angelo aseguró que su vida dio un giro total, ganando confianza y practicando mucho más para esta nueva oportunidad. Esta vez volvió con el mismo personaje, convencido de que podía mostrar una clara evolución frente al jurado.

Sobre el escenario, Angelo anunció que imitaría a David Summers. Desde los primeros segundos, el jurado notó una mejora respecto a su anterior paso por el programa, destacando una mayor seguridad y manejo escénico.

Sin embargo, las observaciones técnicas no faltaron. El jurado señaló problemas en las notas agudas, que se iban a la estridencia, así como dificultades para sostener notas largas, las cuales se volvían inestables y perdían afinación. Aun así, dos de los jurados coincidieron en que la evolución era evidente y decidieron apostar por él. ¿Crees que Angelo logrará pulir su técnica para consolidar su imitación de David Summers? ¿Podrá seguir avanzando en la competencia?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!