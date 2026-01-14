Alonso contó que, desde su última aparición en el programa, tuvo la oportunidad de presentarse en vivo interpretando al mismo artista, lo que le permitió ganar experiencia y reforzar su imitación. Reconoció que en su anterior paso por el casting los nervios le jugaron en contra, pero aseguró sentirse mucho más confiado en esta nueva oportunidad.

Durante la audición, el jurado destacó que la imitación sigue siendo sólida, aunque señalaron algunos aspectos por pulir. Mencionaron un leve exceso de nasalidad y la necesidad de matizar más el timbre para que suene natural. También resaltaron que el acento español ha mejorado notablemente respecto a su participación anterior.

Además, recibió observaciones sobre su corporalidad en escena, invitándolo a trabajar una postura más firme y precisa para darle mayor aplomo al personaje. Aun así, las devoluciones fueron positivas y el jurado coincidió en que el avance era evidente.

Alonso logró avanzar a la siguiente etapa del casting, demostrando que la experiencia y la constancia empiezan a rendir frutos. ¿Podrá pulir esos detalles técnicos y consolidar su imitación de Mikel Erentxun en las próximas rondas?

