Alicia es de Tijuana, México, y actualmente se encuentra radicada en Chile. Si bien confesó que se dedica profesionalmente a la gastronomía, el canto siempre ha sido parte fundamental de su vida.

En el escenario, Alicia se presentó imitando a Adele. Aunque el jurado detectó algunos problemas de afinación en su primera interpretación, destacó una clara mejora en la segunda canción, donde la imitación se mostró más sólida y convincente.

Los jueces resaltaron su parecido físico, la cercanía en el timbre vocal y señalaron que, si bien aún debe trabajar la parte actoral para completar el personaje, el potencial era suficiente para seguir en competencia.

Con votos positivos del jurado, Alicia logró avanzar a la siguiente etapa, dando un paso más hacia el sueño que decidió retomar después de años.

