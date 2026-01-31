Alexander llegó por primera vez a Yo Soy con una historia marcada por la música. De nacionalidad colombiana y residente en el distrito de San Martín de Porres, el participante contó que lleva nueve años viviendo en el Perú, país al que llegó impulsado por su carrera artística.

Desde el inicio, Alexander dejó claro que vive de la música y que forma parte de una agrupación, donde suele interpretar canciones del género que lo acompaña desde siempre. Además, reveló que varias personas, tanto en Colombia como en el Perú, lo animaron a presentarse al casting por su parecido vocal con Jean Carlos Centeno.

Sobre el escenario, su interpretación conmovió al jurado, que destacó su capacidad interpretativa y carga sentimental, al punto de señalar que su voz logra tocar fibras profundas.

Aunque recibió algunas recomendaciones técnicas sobre el manejo del timbre y la potencia vocal, los jueces coincidieron en que su presentación fue sólida y auténtica. Con ello, Alexander Ledesma obtuvo tres votos positivos y aseguró su pase a la siguiente ronda del programa. ¿Logrará perfeccionar su imitación y convertirse en uno de los favoritos de la temporada? ¿Hasta dónde llegará su camino en Yo Soy castings 2026?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!