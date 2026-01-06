Esteban Calixto, creador de contenido en YouTube y músico con su banda Voces en el Cielo, llegó al escenario para imitar a Alex Turner, vocalista de Arctic Monkeys, un artista que marcó una etapa importante de su vida.

Desde el inicio, el jurado notó desorden en la presentación. Aunque Esteban domina la cámara y la ficción, señalaron problemas de afinación, entrada a tiempo y falta de preparación corporal, claves para un personaje tan contenido y sensual como Alex Turner. “Se aleja mucho del personaje”, coincidieron los jueces antes de darle un no unánime, dejando claro que aún hay mucho por trabajar. ¿Podrá regresar con una imitación más sólida? ¿Volverá a intentarlo en el futuro?

