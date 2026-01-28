Mary Baquerizo llegó decidida a imitar a Alejandra Guzmán, respaldada por años de trabajo en la música y una historia marcada por padres músicos. “Tengo una orquesta y esto viene de familia”, comentó antes de presentarse.

Desde los primeros versos, el jurado notó que no era una improvisación. Jely fue directa: “El timbre es muy parecido, se nota que llevas tiempo imitándola, pero hay que suavizar y abrir más los ojos”. Para ella, el reto estaba en permitir que el público conecte con su universo.

Ricardo recordó una anécdota clave: “Cuando Enrique Guzmán estuvo aquí, nos dijo que muchos copiaban la intensidad, pero pocos lograban la calidez”. Aunque celebró su potencia vocal, señaló que la energía estaba “un poco metal” y le pidió buscar una versión más cálida del personaje.

Con esas observaciones, los tres jurados le dieron el sí y pasó a la siguiente ronda. ¿Logrará equilibrar fuerza y calidez? ¿Qué versión de Alejandra Guzmán mostrará más adelante?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!