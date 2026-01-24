Alberto y Joy, pareja en la vida real, viajaron desde Huacho para interpretar a Amistades Peligrosas, un dúo que descubrieron casi por casualidad y que hoy se ha convertido en uno de sus personajes más sólidos.

Ambos lideran un grupo de mariachis y una productora teatral, por lo que el trabajo escénico no es nuevo para ellos. “Nos pidieron imitar a esta pareja y nos gustó tanto que seguimos desarrollándolos”, contaron, destacando el juego, el coqueteo y la actuación constante que caracteriza su show. Incluso el vestuario pertenece, en su mayoría, a piezas de su propia productora.

El momento más divertido llegó cuando Alberto recordó entre risas que años atrás compitió en Yo Soy con Adolfo para ver quién era el verdadero Joaquín Galán.

Tras la presentación, el jurado fue claro. Cachín destacó el nivel de preparación y la naturalidad con la que se complementan: “Da gusto ver un trabajo así de armado”. Jely coincidió y resaltó que “sale mucho juego cuando cantan juntos”. Con dos sí contundentes, Alberto y Joy pasaron a la siguiente ronda.

¿Lograrán mantener esa complicidad en las próximas galas? ¿Hasta dónde puede llegar una pareja que canta y actúa como una sola?

