La competencia continúa elevando su nivel y esta nueva batalla lo dejó clarísimo. En el escenario se enfrentaron Juan Gabriel, Chappell Roan, Liam Gallagher, Cholo Berrocal, Adam Levine, Marciano Cantero, Don Chezina, Leonardo Favio y Amistades peligrosas, en una noche cargada de estilos, generaciones y emociones contrastadas.

Tras evaluar cada presentación, el jurado decidió que Chappell Roan, Liam Gallagher, Cholo Berrocal, Marciano Cantero, Don Chezina, Leonardo Favio y Amistades peligrosas sigan en carrera.

Sin embargo, la batalla también trajo despedidas. Juan Gabriel y Adam Levine no lograron superar el corte en esta etapa, quedando fuera de competencia pese al peso de sus personajes y la expectativa que generaban en el escenario.