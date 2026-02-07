Yo Soy castings 2026: ¡Adam Levine y Juan Gabriel se despidieron del programa, pero los demás siguen en batalla!
Una jornada intensa donde la interpretación marcó la diferencia y dos imitadores se despidieron antes de lo esperado.
Actualizado el: 07 febrero 26 | 10:50 pm
La competencia continúa elevando su nivel y esta nueva batalla lo dejó clarísimo. En el escenario se enfrentaron Juan Gabriel, Chappell Roan, Liam Gallagher, Cholo Berrocal, Adam Levine, Marciano Cantero, Don Chezina, Leonardo Favio y Amistades peligrosas, en una noche cargada de estilos, generaciones y emociones contrastadas.
Tras evaluar cada presentación, el jurado decidió que Chappell Roan, Liam Gallagher, Cholo Berrocal, Marciano Cantero, Don Chezina, Leonardo Favio y Amistades peligrosas sigan en carrera.
Sin embargo, la batalla también trajo despedidas. Juan Gabriel y Adam Levine no lograron superar el corte en esta etapa, quedando fuera de competencia pese al peso de sus personajes y la expectativa que generaban en el escenario.