Bruno Portugués Estrella llegó por primera vez como Jerry Rivera tras cumplir recientemente la mayoría de edad. Aunque hoy estudia gastronomía y planea especializarse en repostería, la música ha estado siempre presente en su vida gracias a su padre, director de una orquesta donde Bruno ya canta.

“Siempre me gustó este artista, su estilo suelto y coqueto”, contó antes de interpretar el clásico salsero. Desde los primeros versos, el jurado notó su soltura. “Se nota que tienes cancha porque te has apropiado del escenario”, señaló Jely, aunque le recomendó afinar más el timbre. Por su parte, Cachín destacó la influencia familiar: “Estar cerca de una orquesta se nota, cantar salsa bien no es fácil”.

Finalmente, Ricardo Morán fue claro: “De todos los que he visto, tienes el timbre más cercano a Jerry Rivera”. Con esos comentarios, Bruno recibió tres sí y avanzó a la siguiente ronda.

¿Hasta dónde llegará este joven talento? ¿Logrará pulir su voz y sorprender más adelante?

