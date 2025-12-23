Yo Soy castings 2025: El SUEÑO de Daniela Romo que quedó en el casting
Cantó dos veces, mostró actitud y emoción, pero la técnica terminó marcando el resultado.
Actualizado el: 23 diciembre 25 | 10:52 pm
Yenyffer Dueñas llegó al escenario para imitar a Daniela Romo, cantando en dos oportunidades y demostrando cuánto significa este sueño para ella. “Yo soy Daniela Romo”, dijo antes de interpretar temas llenos de sentimiento.
El jurado reconoció que tiene talento musical y disfruta cantar, pero fue claro al señalar que la imitación no estaba preparada técnicamente. Apuntaron problemas de afinación, control vocal y nervios, que terminaron afectando su presentación. Aun así, la alentaron a seguir estudiando y tomando clases, destacando que con preparación podría mejorar mucho.
Con palabras sinceras y emotivas, los jueces coincidieron en que, pese al esfuerzo, Yenyffer recibió un no y no pasó a la siguiente ronda. ¿Volverá más adelante con mayor técnica? ¿Seguirá persiguiendo su sueño?
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!