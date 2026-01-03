Yo Soy castings 2025: ¡UN PRIMER PASO SOBRE EL ESCENARIO! Selena Gomez llega a una audición sincera
El jurado valoró la actitud, pero fue claro con lo que aún falta trabajar.
Laura Albitres, vecina de Los Olivos, se presentó por primera vez en un escenario televisivo para imitar a Selena Gomez, impulsada por el deseo de cumplir “el sueño de su niña interior”.
Antes de cantar, contó que es ingeniera industrial, pero que siempre sintió un llamado por el arte. Tras su presentación, el jurado destacó su comodidad escénica, actitud y confianza, aunque fue directo: faltó trabajo técnico vocal, corporal y potencia, claves para este personaje. “Esta imitación no está lista todavía”, le dijeron, invitándola a prepararse mejor.
Finalmente, no pasó a la siguiente ronda, pero dejó claro que atreverse también es parte del camino. ¿Volverá más preparada? ¿La veremos otra vez en el escenario?
