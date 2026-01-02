Marco Luzuriaga, abogado ecuatoriano que viajó desde Loja únicamente para audicionar. “Vine solo por el casting”, confesó antes de revelar que imitaba a Rudy La Scala, artista que escuchó toda su vida por influencia de su madre.

Un poco después de iniciar Jely lo interrumpió para ajustar detalles: “Estás golpeando mucho los agudos, hay que suavizar”. Marco tomó la indicación y volvió a cantar. “La integraste muy bien”, le dijeron, destacando su mejora inmediata y el carácter del personaje. Con emoción incluida y una llamada dedicada a su mamá, recibió dos sí y avanzó a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará este imitador internacional? ¿Podrá pulir aún más su personaje?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!