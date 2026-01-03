Yo Soy castings 2025: ¡Retornó con otra voz! Mikel Erentxun llega para quedarse
Volvió más seguro, eligió un nuevo personaje y convenció al jurado con una imitación más cercana.
Yo Soy recibió nuevamente a Luis Rivera, quien regresó decidido a dejar atrás Jorge Gonzáles y apostar por Mikel Erentxun, vocalista de Duncan Dhu. “Con este personaje me siento más cómodo”, confesó antes de subir al escenario.
Desde los primeros versos, el jurado notó que el timbre estaba cercano y que había un avance claro respecto a su paso anterior por el programa. Aunque le pidieron más detalles de actuación y corporalidad, coincidieron en que tiene oído, sensibilidad y herramientas para seguir creciendo. “Has nacido para esto, confía más en ti”, le dijeron antes de darle el sí unánime.
¿Logrará diferenciar completamente a este nuevo personaje? ¿Qué mostrará en la siguiente ronda?
