En Yo Soy, uno de los momentos más llamativos de la noche fue la presentación de un grupo de amigos conformado por Adonis, Fabricio, Gustavo, Franco e Israel, quienes llegaron al escenario para imitar a The Strokes, apostando por una propuesta grupal cargada de rock.

Tras su actuación, Ricardo Morán fue claro al señalar que el talento estaba presente, pero que necesitaban soltarse mucho más y dejar la timidez de lado para alcanzar esa energía rockstar tan característica de la banda original. Bajo esa condición, les dio el sí.

En la misma línea, Jely Reátegui los animó a divertirse, adueñarse del escenario y creérsela, resaltando que no necesitaban pedir permiso para mostrarse con más fuerza, ya que la energía rockera aún estaba faltando. Con ese llamado, también les otorgó el sí.

Por su parte, Cachín los alentó a seguir trabajando y mejorando, destacando que será interesante ver su progreso a lo largo de la competencia y cómo logran potenciar su propuesta grupal.

¿Conseguirán soltarse y mostrar toda la actitud que caracteriza a The Strokes? ¿Lograrán convertirse en una banda que haga vibrar el escenario? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy y sigue de cerca su evolución 🎶🔥

