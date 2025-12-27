En Yo Soy, otro casting de la noche estuvo marcado por la imitación de Rosalía, que logró convencer al jurado desde los primeros segundos de su presentación gracias a una evidente mejora en escena.

Tras escuchar la canción interpretada, Ricardo Morán le dio un sí inmediato, destacando el crecimiento mostrado respecto a su participación anterior. Por su parte, Jely señaló que la imitadora había mejorado un montón, aunque precisó que aún existen aspectos por seguir trabajando para evitar que la interpretación se escuche plana; sin embargo, resaltó la gran evolución tanto vocal como actoral.

Finalmente, Cachín celebró su desempeño y le dio una cálida bienvenida a la próxima etapa, alentándola a seguir perfeccionando su imitación sobre el escenario.

¿Logrará pulir esos detalles y consolidarse como una de las imitaciones más sólidas de Rosalía? ¿Qué sorpresas traerá en la siguiente ronda? No te pierdas Yo Soy y acompaña cada presentación llena de talento, crecimiento y emoción 🎶✨.

