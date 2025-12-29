En Yo Soy, otro momento de la noche estuvo marcado por la presentación de Matilde Mena, quien llegó al escenario para imitar a Dina Páucar, dejando una impresión positiva, aunque distante de la artista original.

Tras escucharla, Ricardo Morán señaló que cantaba muy bonito y que incluso se iluminó al comenzar su presentación, haciendo muy agradable escucharla. Sin embargo, fue claro al indicar que no se escuchaba a Dina Páucar, por lo que la animó a seguir cantando como ella misma y desarrollar su propio camino artístico.

Por su parte, Cachín coincidió en que la participante cantó muy bien y que tenía una técnica natural y especial para ese tipo de canciones, aunque también fue enfático en que no se parecía a Dina Páucar, motivo por el cual le dijo que no.

Finalmente, Jely Reátegui destacó que le encantó escucharla, resaltó que era una persona encantadora y una muy buena cantante, y le deseó lo mejor en sus futuras presentaciones, asegurando que le irá muy bien en todo lo que emprenda.

¿Decidirá seguir su propio estilo musical tras este consejo del jurado? ¿Qué otras voces sorprenderán en el escenario?

