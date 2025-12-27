En Yo Soy, otro casting de la noche tuvo como protagonista a Pedro Infante, una imitación que generó comentarios divididos por parte del jurado desde el inicio de la presentación.

Tras escucharlo, Jely señaló que había sido una mala estrategia presentarse con este personaje, considerando que un imitador de Pedro Infante fue ganador recientemente, además de precisar que, a nivel de actuación corporal, se encontraba muy alejado del artista original.

Si bien reconoció que tenía una voz muy linda, dejó claro que no era la de Pedro Infante. En la misma línea, Cachín Alcántara destacó que el participante cantaba bien, pero consideró muy difícil que pudiera avanzar en la competencia por el antecedente reciente del ganador, recomendándole buscar otro cantante similar. Asimismo, recalcó que olvidar la letra en dos oportunidades era un error que no podía pasarse por alto, motivo por el cual le dio el no, aunque con la condición de que regrese mejor preparado.

Por su parte, Deyvis Orosco le brindó un mensaje motivador e inspirador, coincidiendo con sus compañeros en que el participante cantaba muy bonito, alentándolo a aprovechar sus recursos, ensayar más y seguir mejorando. Finalmente, los tres jurados coincidieron en animarlo a no dejar de cantar, reconociendo su talento vocal.

¿Logrará regresar con un nuevo personaje y sorprender al jurado? ¿Qué otras decisiones marcarán el rumbo de la competencia? No te pierdas Yo Soy y sigue disfrutando de cada casting lleno de emoción y talento 🎶🔥.

