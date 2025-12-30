En Yo Soy, en otro casting de la noche, el participante Marcelo Aranda llegó al escenario con la intención de imitar a Guillermo Dávila, sin embargo, tras su primera presentación, el jurado coincidió en que debía dar un giro y apostar por el personaje que todos veían en él: Luis Miguel.

Aunque el propio participante fue autocrítico y aseguró que no se parecía al “Sol de México”, aceptó el reto y regresó al escenario con toda la actitud. El jurado reafirmó que, si bien la voz no era similar y predominaba su propio estilo, la actuación, la presencia escénica y la actitud estaban muy bien logradas, lo que finalmente le permitió pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Será capaz de pulir la voz para consolidar su imitación? 🤔🌟 ¿Qué sorpresas traerá en la próxima fase? 👀🔥 No te pierdas Yo Soy y sigue cada giro inesperado del programa.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!