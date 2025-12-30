Yo Soy castings 2025: imitador de Eduardo Franco BRILLÓ con un TIMBRE NATURAL
El jurado destacó su talento vocal y le dio recomendaciones clave para seguir creciendo.
Actualizado el: 30 diciembre 25 | 10:49 pm
En Yo Soy, en otro casting de la noche, el participante Luis Fernández llegó al escenario para imitar a Eduardo Franco, recordado vocalista de Los Iracundos. Desde los primeros segundos, el jurado fue consciente de su increíble talento y de su timbre natural, mostrándose gratamente sorprendido por lo escuchado.
Si bien reconocieron su gran potencial vocal, también le brindaron recomendaciones para mejorar la caracterización y le sugirieron tomar clases de canto para perfeccionar su técnica. Con esas observaciones y el reconocimiento a su voz, recibió el sí de los tres jurados, asegurando su pase a la siguiente etapa de la competencia.
¿Logrará perfeccionar su imitación con las recomendaciones del jurado? 🎤✨ ¿Hasta dónde llegará en esta temporada? 👀🔥 No te pierdas Yo Soy y sigue cada presentación.
No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!