En Yo Soy, en el primer casting de la noche, el participante Antonio Arenas llegó al escenario para imitar a Eros Ramazzotti, generando reacciones divididas entre los miembros del jurado. Ricardo Morán fue claro al señalar una voz inestable, falta de técnica vocal y bases poco sólidas, motivos por los cuales terminó dándole un no.

Por su parte, Cachín Alcántara destacó el gran parecido en el timbre de voz, asegurándole que iba por un buen camino y dándole el sí, alentándolo a seguir trabajando. Sin embargo, Jely fue tajante al mencionar que aún lo veía muy parodiado, poco logrado y con deficiencias tanto en la caracterización como en la técnica, razón por la que también le dio un no.

¿Podrá Antonio corregir sus errores y convencer al jurado más adelante? 🎶🤔 ¿Será suficiente el parecido vocal para seguir en competencia? 🔥👀 No te pierdas Yo Soy y vive cada casting.

