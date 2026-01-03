Jonathan Lino, chef y músico que viajó especialmente desde Huánuco para imitar a Beto Cuevas. Con seguridad, afirmó estar “160% listo” antes de cantar y cumplir uno de sus sueños.

Durante la presentación, el jurado reconoció que el timbre tenía similitud, pero coincidió en que las inflexiones no correspondían al personaje y aparecieron problemas de afinación, especialmente en el coro. “Empezó bien, pero luego se desconectó todo”, señalaron. Finalmente, los tres jurados dijeron no, dejando claro que aún falta preparación técnica. ¿Podrá Jonathan volver más adelante? ¿Qué otros talentos sorprenderán en los castings?

