En Yo Soy, otra de las presentaciones que destacó en la noche fue la de Nolan Agusto, quien llegó al escenario con la misión de imitar a Diego Torres, apostando por un registro vocal muy cercano al del cantante argentino.

Tras escucharlo, Ricardo Morán señaló que, si bien hubo algunas desafinaciones, decidió dejarlas pasar debido al gran parecido del timbre vocal con el artista original, motivo por el cual le dio inmediatamente el sí.

Por su parte, Cachín aplaudió la capacidad de recuperación del participante, resaltando que supo salir adelante incluso cuando parecía que “se le acababa el piso”, algo que, según indicó, hablaba muy bien de él como artista, por lo que no dudó en darle el sí.

Finalmente, Jely Reátegui se sumó a la decisión de sus compañeros y le dio la bienvenida oficial a la competencia, destacando el potencial mostrado en esta audición.

¿Logrará pulir las desafinaciones en la siguiente etapa? ¿Seguirá sorprendiendo con su parecido vocal?

