En Yo Soy, una de las audiciones más comentadas de la noche fue la de Nohemí Peláez, quien llegó al escenario para imitar a Ana Bárbara, apostando por una presentación cargada de sentimiento y buena técnica vocal.

Tras escucharla, Ricardo Morán fue directo al señalar que la participante tenía una muy buena voz y que incluso debería retomar su carrera como cantante, pero recalcó que no se escuchaba la voz de Ana Bárbara, motivo por el cual le dio el no.

En contraste, Cachín no coincidió con esa apreciación y consideró que la imitación sí tenía potencial para seguir desarrollándose, animándola a continuar en el formato y dándole el sí.

Sin embargo, Jely Reátegui se mostró de acuerdo con Ricardo Morán, indicando que, aunque cantaba muy bonito, la había visto como ella misma y no como la artista que venía a imitar, razón por la cual también le dio el no, aunque la alentó a seguir apostando por su carrera musical.

