Yo Soy castings 2025: El SÍ llegó con condiciones, ¡Lenny Kravitz aún debe crecer!
Técnica impecable, pero una presencia que aún necesita explotar.
Jair Castro, músico trujillano, llegó desde casting decidido a imitar a Lenny Kravitz, apostando por una propuesta sensual y bien trabajada en lo técnico.
Tras cantar, el jurado reconoció su buena voz, técnica sólida y musicalidad, pero fue claro: faltó peso, presencia y energía escénica. “Es un Lenny Kravitz chiquito, todavía no es la bomba sexual que debe ser”, comentaron, destacando que necesitaba estar más plantado y ganar fuerza en la interpretación. Aun así, Jely y Cachín le dieron el sí, confiando en su potencial y dejándole una tarea clara para crecer rumbo a la siguiente ronda. ¿Logrará transformarse por completo? ¿Mostrará el poder que exige el personaje?
