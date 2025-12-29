En Yo Soy, uno de los momentos más comentados de la noche fue la presentación de Jesús Rojas, quien llegó al escenario para imitar a Iván Cruz, dejando una impresión positiva en el jurado desde el inicio.

Tras su actuación, Ricardo Morán lo felicitó por haber realizado una muy buena presentación, señalando que debía controlar un poco más el timbre de voz, aunque aclaró que lo mostrado era suficiente para darle el sí y permitirle avanzar en la competencia.

Por su parte, Jely Reátegui indicó que aún había aspectos por mejorar, como sumar más oscuridad en la mirada y mayor energía escénica, elementos clave para lograr una imitación más contundente. Bajo esas observaciones, también le dio el sí.

Finalmente, Cachín fue directo al pedirle que en la siguiente etapa sea el doble de intenso, pues espera ver reflejados el fuego interno y el dolor característicos de Iván Cruz durante sus próximas presentaciones.

¿Logrará potenciar su interpretación y transmitir toda la intensidad que exige este personaje? ¿Qué nuevas sorpresas traerá la siguiente etapa de la competencia? Descúbrelo en Yo Soy y no te pierdas cada presentación llena de emoción.

