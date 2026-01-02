Paola Villarroel regresó al escenario para imitar a Shakira, apostando por un remix de varias canciones que recorrió distintas etapas de la artista colombiana. “Yo soy Shakira”, dijo antes de iniciar una presentación cargada de energía y nostalgia.



El momento más comentado llegó cuando interpretó “La Tortura” y Franco Cabrera se unió en escena para cantar junto a ella como Alejandro Sanz, provocando risas inmediatas. Cachín fue claro al señalar que desde el inicio ya tenía un sí, mientrasJely le recomendó cuidar el timbre en algunos pasajes, destacando que fue una muy buena audición. Con comentarios positivos y entusiasmo, Paola recibió el sí unánime y pasó a la siguiente ronda. ¿Podrá mantener este nivel en las próximas etapas? ¿Qué otra sorpresa traerá su Shakira?

