Una vez más, el escenario de Yo Soy le da la bienvenida a Mónica Armas, quien regresó por cuarta vez para imitar a Ana Gabriel, personaje que ha trabajado durante años en escenarios, eventos y como mariachi. “Ahora sí, vamos a darle con todo”, dijo antes de cantar.



El jurado reconoció que la voz y los raspados se acercan al timbre, pero fue claro en el diagnóstico: faltó fuerza, dominio y presencia escénica. “Ana Gabriel es una fuerza de la naturaleza y tú estás pidiendo permiso para cantar”, señalaron. Aunque cachín le dio una nueva oportunidad con otra canción, dos votos fueron no, dejando a la participante fuera de competencia. ¿Le faltó creerse más el personaje? ¿Será este el cierre definitivo de su historia en el programa?

