Jesse Hernández, llegado desde Trujillo, se presentó como Frank Sinatra, respaldado por una carrera en la industria, incluso trabajando en Disney. Su interpretación fue elegante y bien cantada, pero el jurado fue claro: “Está muy lindo, pero no es Frank Sinatra”.

Lejos de rendirse, Jesse aceptó el reto e intentó una segunda opción: Luis Miguel. Volvió a demostrar voz, presencia y técnica con “sabor a mí”, aunque nuevamente le señalaron que el timbre y la actitud no correspondían al personaje. Aun así, los jueces coincidieron en algo clave: canta muy bien y debería regresar con otro artista. ¿Volverá con el personaje indicado? ¿Qué sorpresa traerá más adelante?

