Gael García llegó al escenario para imitar a Marciano Cantero, con una historia particular: en temporadas anteriores, sus hermanos audicionaron primero, pero esta vez era su turno. “Soy músico y ya no tengo miedo al escenario”, comentó antes de presentarse.

Desde los primeros acordes, su interpretación conectó con el jurado. “Yo ya había dicho que sí desde la primera”, señaló Jely, reafirmando su decisión tras una presentación que se sintió como una celebración. Con tres sí unánimes, Gael pasó a la siguiente ronda. ¿Qué sentirán sus hermanos? ¿Hasta dónde llegará su imitación?

