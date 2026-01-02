Alexander Ocapaico, regresó al escenario con un nuevo reto: imitar a Johnny Orozco. El cantante contó que el programa fue clave en su carrera y agradeció las oportunidades que le abrió en el mundo musical.



Al presentarse como Johnny Orozco, el jurado fue claro: el parecido está, aunque aún debe ajustar el timbre y la afinación. “De todos los Johnny Orozco que han venido en años, eres el más parecido”, le dijeron antes de darle el sí con la condición de mejorar la imitación. ¿Logrará pulir los detalles y sorprender en la siguiente ronda? ¿Hasta dónde llegará en esta nueva temporada?

