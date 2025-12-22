La etapa de castings de la nueva temporada continúa regalando momentos tan sinceros como inesperados. Esta vez, Dayana Falcón, ama de casa y dedicada por completo a sus hijos, llegó al escenario para imitar a Anitta, dejando claro desde el inicio que no se dedica profesionalmente a la música, pero que sí confía en su carisma. “Yo no canto, pero encanto”, dijo entre risas antes de presentarse como Anitta.

Durante su audición, el jurado coincidió en que efectivamente no canta, pero destacaron que encanta, resaltando su actitud, seguridad y una corporalidad muy similar a la artista brasileña. También señalaron que, con mejor preparación en baile y clases de canto, podría potenciar su talento escénico.

Aunque fue muy divertida y carismática, el jurado fue claro y le dijo que no, animándola a seguir preparándose. ¿Será este el inicio de un nuevo camino artístico para Dayana? ¿Volverá más adelante?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!