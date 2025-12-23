Esta vez, Arturo y Daniel, amigos del mundo de la música llegados desde Trujillo, subieron juntos al escenario para imitar a Dúo Dinámico, provocando risas desde el inicio. Los jueces bromearon con que Arturo hablaba más que Daniel, quien respondió con calma y complicidad.

“Yo soy Dúo Dinámico”, dijeron antes de interpretar dos canciones que rápidamente conectaron con el estudio. La química entre ambos, la nostalgia y la alegría lograron que incluso Cachín se sumara cantando, generando un momento emotivo que el jurado no pasó por alto.

Los comentarios fueron claros: la audición fue emocionante, auténtica y contagiosa, logrando que todos disfrutaran la presentación. Con entusiasmo y aplausos, los tres jurados dijeron sí, asegurando su pase a la siguiente ronda.

¿Seguirán conquistando con su complicidad? ¿Hasta dónde llegará este dúo?

