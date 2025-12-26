Yo Soy castings 2025: ¡EL DESAFÍO DEL ROCK SACUDE EL CASTING! Brian Johnson entra en escena con una apuesta arriesgada¡
Un músico versátil sorprendió al jurado con talento, actitud y un reto vocal aún por pulir.
En el programa de hoy se vivió una audición cargada de rock. Roger, contador de profesión y músico de corazón, llegó decidido a imitar a Brian Johnson, vocalista de AC/DC. El participante contó que lidera una banda tributo donde interpreta a varias leyendas del género.
Sobre el escenario, mostró actitud, gestos y presencia, aunque el jurado fue claro: el timbre aún no es preciso y la voz necesita más cuerpo. Aun así, destacaron su afinación y manejo vocal, pidiéndole incluso probar otro artista para evaluar su instrumento. Finalmente, confiaron en su potencial y le dieron el sí, apostando a su evolución. ¿Logrará perfeccionar la voz de Brian Johnson? ¿Hasta dónde llegará este reto rockero?
