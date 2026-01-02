Yo Soy castings 2025: ¡EL CAMBIO NO FUNCIONÓ! Christian Nodal no logra convencer al jurado
Rudy Rojas regresó al escenario con la esperanza de tener una segunda oportunidad. Hace diez años intentó ingresar imitando a Red Hot Chili Peppers, pero no pasó el primer filtro. Hoy, con más experiencia como músico y trabajando como mozo, volvió decidido a cambiar su destino.
Esta vez se presentó como Christian Nodal, explicando que una vivencia personal lo conectó con el artista. Sin embargo, tras cantar, el jurado fue claro: la afinación, la energía y el personaje no permitieron mostrar su verdadero talento. “Has escogido mal el personaje”, le dijeron antes de darle un no unánime. ¿Debió volver con otro artista? ¿Lo veremos regresar con una mejor elección?
