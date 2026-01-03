Mía, llegada desde San Juan de Lurigancho, confesó que cantar en escenarios le provocaba pánico, algo que casi la aleja de su sueño. Antes de cantar, Cachín la ayudó con un ejercicio inesperado: repetir “pánico” diez veces para soltar el miedo.

Luego, llegó el momento clave: “Yo soy Mon Laferte”, dijo con firmeza antes de cantar. El jurado destacó sus inflexiones, la forma de vocalizar y la obsesión por copiar los detalles del personaje, aunque señalaron que aún debe trabajar técnica y cuerpo escénico. Aun así, el respaldo fue total y recibió el sí unánime.

¿Logrará pulir su técnica sin perder emoción? ¿Hasta dónde llegará esta primera vez en el programa?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!