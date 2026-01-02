Yamil y Víctor llegaron decididos a imitar a Catriel y Paco Amoroso, un dúo que admiran por su propuesta teatral y desbordante energía. “Me influencian mucho para hacer mi propia música”, confesó Yamil antes de cantar.



Durante la presentación, el jurado fue claro: el timbre de Paco Amoroso estaba bastante logrado, pero los problemas de tiempo y precisión jugaron en contra. En el caso de Catriel, el parecido vocal simplemente no apareció. “Te sugiero buscar otro Catriel”, fue uno de los comentarios más directos, de parte de Ricardo.

Aunque reconocieron que los artistas son músicos formados y que el dúo es divertido, coincidieron en que la imitación aún no está lista y no pasaron a la siguiente ronda. ¿Crees que con más ensayo podrían lograrlo? ¿Les darías otra oportunidad?

