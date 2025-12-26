Fernando regresó para imitar nuevamente a Gustavo Cerati, esta vez con más descanso, preparación y una actitud renovada. “Si no quedé antes fue por algo, hay que seguir aprendiendo”, dijo con madurez antes de cantar.

Desde los primeros segundos, los jueces quedaron convencidos. Destacaron el timbre, la organicidad de los saltos vocales y la actitud escénica, señalando que su voz tenía “algo de nasal, algo de peso, pero únicamente Cerati”. Aunque le pidieron cuidar pequeños detalles en el acento, el resultado fue claro: tres sí y pase a la siguiente ronda. ¿Será este el inicio de su revancha definitiva? ¿Hasta dónde llegará ahora que volvió más sólido?

