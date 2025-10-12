En Cajabamba, la noche del último sábado se vivió con el corazón en la mano. Desde muy temprano, cientos de personas se reunieron en la Plaza de Armas para ver la gran final del regreso de Yo Soy, donde su representante, Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, se jugaba el título de mejor imitador de la temporada.

Con una pantalla gigante instalada frente al público, los cajabambinos siguieron cada detalle del programa entre gritos, pancartas y lágrimas de emoción. En el centro de la ciudad, más de 500 personas asistieron a la transmisión, demostrando el cariño y orgullo que sienten por quien hoy es considerado el nuevo hijo predilecto de Cajabamba.

Pedro Infante ganador de la primera temporada 2025 de #YoSoy , preciso instante cómo reaccionaron en Cajabamba a la #GranFinal pic.twitter.com/q8GGBXnZlU — Gian (@cremaypunto10) October 12, 2025

En cada presentación, los aplausos retumbaban en la plaza. Y cuando el conductor Franco Cabrera anunció el nombre del ganador, la emoción se desbordó por completo: Pedro Infante era el campeón de Yo Soy 2025. Las calles se llenaron de alegría, abrazos y cánticos, mientras las gigantografías del artista ondeaban al ritmo de la música del ídolo mexicano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Latina.pe (@latina.pe)

“Esto es de todos ustedes, porque por ustedes estoy aquí”, había dicho Jesús Zavaleta momentos después de levantar el trofeo, asegurando que su victoria estaba dedicada a su padre fallecido, su esposa, su hija y toda su familia. Palabras que resonaron en Cajabamba, donde la celebración se extendió hasta altas horas de la noche.

¿Viste cómo celebró Cajabamba el triunfo de su campeón? Revive los momentos más emocionantes de la gran final de Yo Soy, el programa que volvió para hacer historia.

