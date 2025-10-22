Yo Soy 2025:Imitador de Leonardo Favio no convence al jurado y se despide triste del programa
El participante Hugo Espinoza llegó con la ilusión de rendir homenaje al recordado cantante argentino, pero no logró superar las expectativas del jurado.
Actualizado el: 23 octubre 25 | 02:05 pm
En el set de Yo Soy, Hugo Espinoza apareció decidido a conquistar al jurado con su imitación de Leonardo Favio, sin embargo, su presentación no logró transmitir la esencia del reconocido artista y los jueces fueron contundentes con sus observaciones.
Jely Reátegui fue la primera en dar su veredicto y, pese a reconocer su esfuerzo, le dijo claramente que no, argumentando que su imitación “aún no está lista” y que debe trabajar más para capturar la emoción característica del intérprete original.
Por su parte, Carlos Alcántara (Cachín) explicó que Leonardo Favio se destacaba por contar historias a través de sus canciones, algo que Espinoza todavía no logra concretar en su interpretación. “Tiene que sentirse el relato, no solo la voz”, le aconsejó antes de darle también un no.
Finalmente, Ricardo Morán cerró la evaluación señalando que, aunque valora su entrega, su presentación no fue suficiente para avanzar a la siguiente etapa. “Con mi no, son tres no”, dijo, despidiéndolo con palabras de aliento para que siga preparándose.
¿Volverá Hugo a intentarlo en una próxima edición de Yo Soy con una versión más sólida de su imitación? 🎤 Descúbrelo en Yo Soy, el escenario donde las voces regresan a la vida.
