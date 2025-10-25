Yo Soy 2025: Yo Soy 2025: Llega un NUEVO SANDRO a la temporada, ¿logrará pasar a la SIGUIENTE etapa?
El participante recibió opiniones divididas, pero logró asegurar su pase a la siguiente etapa.
Durante su audición en Yo Soy, Guillermo De Las Casas se presentó como Sandro y obtuvo diversas observaciones del jurado. Ricardo Morán lo felicitó inicialmente porque “no lo veía imitando al imitador de la temporada pasada”, algo que ocurre con frecuencia; sin embargo, le señaló que aún le faltaba técnica y canto, motivo por el que decidió darle un no.
Ante ello, Cachín Alcántara le pidió interpretar una segunda canción y, tras escuchar su mejora y aplicar algunas indicaciones al instante, no dudó en darle el sí. En tanto, Jely Reátegui fue clara al mencionar que le faltaba perfeccionar varios aspectos, indicando que debía agarrar “más clichés del original para luego humanizarlos”, además de recomendarle tomar clases de canto para trabajar su imitación con mayor solidez en una próxima oportunidad.
¿Logrará Guillermo asumir estos consejos y volver renovado a la siguiente temporada?
