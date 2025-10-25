En Yo Soy, los participantes Luis, María y Sandro, un grupo de amigos que llegó al set para imitar a Matisse, vivieron una noche llena de emociones y tensión. Ricardo Morán destacó que tenían un gran talento y un don especial para el canto, pero que los ensayos no se vieron reflejados en la presentación, pidiéndoles no desanimarse y continuar preparándose para una próxima oportunidad, por lo que les dio el no.

Por su parte, Cachín Alcántara fue completamente opuesto y les dio el sí, confiando en que con más práctica podrían lograr una presentación impecable, ya que consideraba que sus voces eran realmente bonitas. Sin embargo, Jely Reátegui señaló que había problemas evidentes en las armonías cuando las voces se unían y que la tensión del momento podía haber influido, por lo que también les dio el no, dejándolos fuera de competencia.

Pero la historia no terminó ahí. Cachín decidió apelar la decisión de sus compañeros y abrió un debate técnico sobre su potencial. El trío aprovechó el momento para expresar su enorme dedicación: hablaron de los dos meses de preparación, de cómo le habían puesto todo el corazón e incluso uno de ellos contó que estaba dispuesto a vivir en la casa de sus suegros para poder ensayar más.

El emotivo testimonio y su compromiso terminaron por convencer a Jely, quien cambió su voto a un sí, logrando así que los amigos pasen a la siguiente etapa bajo la premisa de seguir mejorando.

¿Podrán fortalecer sus armonías y conquistar corazones en la próxima gala? ¿Hasta dónde llegarán en su camino musical?

