En esta nueva etapa, las imitadoras llegaron dispuestas a demostrar quién podía convertirse realmente en Alejandra Guzmán, iniciando así uno de los momentos más tensos de la jornada de “Yo Soy”. El jurado anunció que escucharía brevemente a cada una para decidir si alguna avanzaba, y desde ese instante la presión se sintió en el aire.



La primera en pasar, “Yo me llamo Angélica”, irrumpió con fuerza al declarar “yo soy Alejandra Guzmán” y desatar un fragmento cargado de actitud: “quisiera que me dijeras una y otra vez te quiero baby”, arrancando reacciones inmediatas del jurado. Luego, “Yo me llamo Susan Loiza” mantuvo la energía al cantar “que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé”, mostrando una interpretación más controlada pero igual de intensa. Finalmente, “Yo me llamo Melisa Ángeles” cerró el versus con una actuación vibrante, destacando con el icónico “por ti eternamente bella, bella”, un momento que se convirtió en uno de los más comentados del segmento.

Tras sus presentaciones, el jurado pidió unos minutos para deliberar, dejando a todos en suspenso. Solo una podría continuar, y la decisión prometía ser difícil.

¿Qué te pareció este versus? ¿Quién crees que debería avanzar a la siguiente etapa? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando de Yo Soy.

