Yo Soy 2025: Víctor Manuelle desata reacciones encontradas en el jurado
Víctor García dividió opiniones con su imitación y protagonizó un momento inesperado en el set.
En Yo Soy, Víctor García, imitador de Víctor Manuelle, comenzó su presentación y rápidamente llamó la atención de Ricardo Morán, quien levantó una ceja en señal de desaprobación, provocando las risas de Jely.
Mientras Cachín observaba con interés, la actuación fue interrumpida de forma repentina cuando Ricardo decidió detenerla.
“Voy a mandarle un saludo a tu esposa porque tiene razón, oye, tienes que aprender a cantar”, comentó Morán con frialdad. Ante esto, Cachín salió en defensa del participante y resaltó que estaba empezando a mejorar.
El ambiente se llenó de gritos y aplausos del público pidiendo una segunda oportunidad, lo que animó a Víctor a continuar. Finalmente, el jurado accedió a dejarlo seguir en competencia.
¿Podrá Víctor García aprovechar esta oportunidad y convencer a todo el jurado en la próxima etapa? No te pierdas lo que sucede en Yo Soy.
