El escenario se estremeció en pleno inicio de versus cuando dos aspirantes llegaron imitando al mismo ícono: Vicente Fernández. En esta etapa del casting, marcada por momentos decisivos, ambos fueron presentados para demostrar en pocos segundos quién tenía la voz, la presencia y el sentimiento necesarios para continuar en “Yo Soy“. Desde el inicio, el ambiente se cargó de tensión mientras el jurado explicaba que debía tomar una única decisión tras escucharlos.

El primero en pasar saludó con un firme “Buenas noches, yo me llamo Johnny Arapa y yo soy Vicente Fernández”, arrancando su interpretación con seguridad. Instantes después, el segundo concursante ingresó con igual energía: “Buenas noches, yo me llamo Izak Zapata y yo soy Vicente Fernández”, preparando el terreno para un duelo inevitable. Sus interpretaciones breves pero intensas hicieron que el jurado quedara en silencio, evaluando cada matiz antes de anunciar: “Deliberaremos para saber quién, si alguno, continúa a la siguiente ronda”.

En plena época de selección, nada está asegurado y cada presentación puede cambiarlo todo. ¿Qué decidirá finalmente el jurado? ¿Cuál de los dos Vicente Fernández avanzará? ¿Y qué sorpresas traerán los próximos enfrentamientos?

